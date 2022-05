Volantino Esselunga, sconti fino al 50%: offerte dal 2 all’11 maggio

Maggio di promozioni all’Esselunga con tanti articoli in sconto in questa prima parte del mese. Convenienza e risparmio senza rinunciare per questo alla qualità, questi gli ingredienti della “ricetta” di promozioni lanciata dalla nota catena di supermercati. Vediamo dunque le principali novità del nuovo volantino Esselunga.

Sconti fino al 50% con il nuovo volantino Esselunga

Partiamo dai prodotti in evidenza. Bresaola della Valtellina IGP Pozzoli, confezione due pezzi, a 4.29 euro anziché 8.58 euro. Oppure salmone al naturale acquafood a 4.18 euro con uno sconto Fidaty del 30%. E ancora: mozzarella di latte di bufala a 3.49 euro invece di 4.99 euro anche qui con un ribasso del 30% (sempre sconto Fidaty).

Offerte carne dal 2 al 15 maggio 2022

Non mancherà poi una selezione dedicata alla carne. Hamburger di razza piemontese a 3.49 euro invece di 4.99 euro. Rotolini tricolore di vitellone naturama a 16.20 euro al kg anziché 23.15 euro al kg. Tagliata di arista di suino italiano a 6.99 euro con il 40% di sconto. Per gli amanti degli spiedini ecco poi i mini rustici di suino a 3.19 euro invece di 4.57 con lo sconto del 30 %.

Sfoglia il nuovo volantino Esselunga

Ma questi sono sono alcuni dei tantissimi prodotti in offerta. Fino all’11 maggio ribasso infatti anche per i prodotti dedicati alla cura del corpo e della casa. Per conoscere dettagli e condizioni degli sconti Esselunga clicca e sfoglia qui il nuovo volantino.

