Eurospin, Speciale Anniversario e Sconti del 25%: sfoglia il nuovo volantino

Eurospin, “Speciale Anniversario”, arriva un’offerta imperdibile dal 9 al 15 Maggio 2022! Sconti del 25% su praticamente tutti i prodotti. Fare la spesa non è mai stato un problema ma ora diventa ancora più semplice. Tantissime le novità pensate per questa settimana, se avete in mente qualche pranzo o cena speciale, siete nel posto giusto! Ecco il volantino.

Volantino “Speciale Anniversario”

Il volantino ha veramente di tutto. I gamberi argentini a 8,99euro; wurstel a 1,71euro, formaggio spalmabile a 0,74centesimi; così come la ricotta, il sugo e i pelati addirittura a 0,30centesimi. Yogurt a 1,34euro; le cipolline sott’olio a 1,11euro.

Continuando, Eurospin ha pensato anche di offrire tantissimi prodotti per la parte “Speciale Fitness“. Per tutti gli amanti dello sport, nel volantino sono inseriti tutti quei prodotti salutari che insieme alla vostra attività fisica vi aiuteranno a ottenere i risultati sperati. Ah, ovviamente scontati.

Come sempre, non manca il reparto Freschi e Dispensa. Qui parte dei tantissimi prodotti che Eurospin offre. Se avete bisogno di riempire la vostra dispensa, ecco tantissimi consigli che potrebbero essere utili.

Ma non solo cibo! Eurospin infatti promuove tantissimi articoli per la cucina e per a casa a prezzi “SHOCK”.