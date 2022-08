Volantino MD, ‘Speciale grigliata’: offerte e promozioni dal 9 al 21 agosto

Estate a tutto sconto con i supermercati del gruppo MD che lanciano una nuova campagna promozionale per ferragosto e non solo. In questi giorni infatti, come tradizione vuole, saranno in molti a dedicarsi ai tradizionali barbecue. Se siete tra questi vi consigliamo allora di non perdere gli sconti dello speciale grigliata!

Nuovo volantino MD agosto 2022

Vediamo subito i prodotti in copertina. Pollo aperto per griglia a 3.89 euro Salsiccia e salamella a 5.49 euro, gamberi argentini a 10.90 euro. Lambrusco Baluardo abboccato a 1.99 euro e Vino spumante Muller Thurgau a 1.99 euro.

Quanto durano le offerte

Le offerte del nuovo volantino saranno attive da domani, martedì 9 agosto, e termineranno domenica 21 agosto.

Quali sono gli articoli dello speciale grigliata MD

Entriamo adesso nello specifico dello speciale grigliata di agosto 2022. Asado di bovino adulto per griglia a 8.90 euro, braciola di suino a 5.90 euro, Hamburger smoked a 2.89 euro, Spiedino rustico a 3.99 euro, Maxi hamburger a 8.90 euro, bistecca di pollo a 5.90 euro. E ancora: Tomini mix a 2.49 euro, tramezzino ca’ bianca a 1.79 euro, wurstel hot dog a 1.39 euro, arrosto di maiale a 5.69 euro, costine di maiale a 6.49 euro.

Dove sono valide le offerte del volantino

Per conoscere i punti vendita aderenti dove sono valide le promozioni vi invitiamo a cliccare sul seguente link. Ulteriori informazioni, condizioni e dettagli sul sito ufficiale MD oppure nei negozi.