Volantino Euronics ‘SottoAgosto’ e ‘SummerFest’: prodotti scontati fino al 50%, ecco quali

Continuano gli sconti da Euronics con i nuovi volantini che aprono l’inizio di agosto. Ecco tutte le novità offerte dai gruppi La Via Lattea, SIEM, Bruno e Tufano, con promozioni fino al 50% sulla tecnologia e non solo.

Volantino Euronics “SummerFest” – La Via Lattea

Per chi sceglie Euronics La Via Lattea, con una spesa di 499 euro si riceverà in regalo uno speciale set di pentole Tognana dal valore di 199 euro che include 9 pezzi tra cui un barbecue grill. In super promozione una delle categorie più amate: gli smartphone. Tantissimi i prodotti in sconto, come lo Xiaomi 12 Pro a 899,00 euro invece di 1.199 euro. Oppure Redmi Note 11 Pro+ 5G a 399,00 euro invece di 499.00 euro con uno sconto del 20%. Promozioni aperte anche sugli Xiaomi Watch e cuffiette bluethoot.

Volantino Euronics “In cucina che passione” – SIEM

Grandi sconti anche sulle smart tv. Samsung Oled S95B a 2.399,00 euro invece di 3.299 euro con uno sconto del 27,2%. Nuovo Bravia 4k hdr Kd-43x72k a 599,99 invece di 999,00 con un ribasso del 40%.

Volantino Euronics “SottoAgosto” – Bruno

Spazio anche a un altra categoria in sconto: i grandi elettrodomestici. Tra questi i frigoriferi in ribasso anche del 46%. Frigorifero Bosch KGN39VWEQ a 499,00 euro con uno sconto del 32%. Il frigorifero Samsung RB38A6B3DS9 con tecnologia spacemax a 699,00 scontato del 46%. Promozioni anche su lavatrici e microonde.

Volantino Euronics “Sconta IVA” – Tufano

Dal 21 luglio al 31 agosto su tutti i prodotti selezionati nel punto vendita è attivo uno sconto IVA pari al 18,04% sul prezzo di vendita. Anche qui grandi ribassi su televisori, cuffiette bluethoot e smartwatch ma soprattutto sui computer: HP Notebook Pavilion 15 a 899,00 euro invece di 1.099 euro con lo sconto IVA del 18,04%. E ancora: Lenovo Notebook Ideapad 3 a 499,00 euro invece di 610 euro.

