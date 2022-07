Volantino Euronics, ‘Star Days’: sconti fino al 50% fino al 2 agosto

Estate calda, caldissima e non solo per la colonnina di mercurio. Temperature “roventi” anche per gli sconti Euronics degli “Star Days” riservate a tutti i clienti. Attenzione però: la nuova promozione durerà un paio di giorni, dunque se avete intenzione di approfittarne fate in fretta!

Offerte smartphone Euronics Star Days

Partiamo da una delle categorie più ricercate ovvero i cellulari. Tantissimi i prodotti in sconto delle marche più note. Qualche esempio? Xiaomi 11T Pro 5g a 399.90 euro invece di 699.00 euro. Oppure Redmi Note 10s a 189.90 euro invece di 279.00 euro. E ancora: Redmi 10C Graphite Gray a 149.00 euro con un risparmio del 16%.

Sconti PC agosto

Passiamo ai computer. Acer Nitro 5 AN515-57-7655 di colore nero in offerta a 1.199,00 euro con un ribasso del 29%. HP 15s FQ4003NL Natural Silver a 699.00 euro anziché 999.00 euro. E ancora: Acer Travelmate P2 a 549.99 euro con uno sconto del 30%. Hp Omen 16 B1006NL a 1.499,00 euro anziché 1.899,00 euro.

Nuovo volantino Euronics Star Days grandi elettrodomestici

Chiudiamo con due offerte riguardanti gli elettrodomestici per la casa. LG Lavatrice F4WV312SOE 12 kg classe B in sconto al 50% da 549,00 euro rispetto a un prezzo originale di 1.099,00 euro. Oppure il frigorifero combinato HISENSE a 479.00 euro con un risparmio di 479.00 euro.

Tutte le offerte

Per conoscere tutte le offerte del nuovo volantino valido fino al 2 agosto 2022 ti invitiamo a cliccare al seguente link. Maggiori dettagli e informazioni nei punti vendita o sul sito ufficiale di Euronics.