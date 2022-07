Volantino Trony, ‘Black Friday Sapore di Sale’: sconti fino al 50% fino al 3 agosto

Volantino Trony. Siete pronti a delle offerte mozzafiato per l’ambito tech? L’estate non vi da tregua? Il caldo è troppo intenso? Niente paura: è disponibile un nuovo volantino Trony intitolato “Black Summer”, un nome suggestivo e più che azzeccato, perché ormai il colore nero è sinonimo di sconti quando si parla di offerte, causa Black Friday.

Nuovo volantino Trony: tutte le offerte

La formula di questa nuova promozione è canonica, considerando che tocca praticamente ogni categoria merceologica, con Redmi 10, smart TV Philips e Dyson in prima pagina. Basta però scorrere le pagine per scoprire il tanto spazio dato agli smartphone di fascia base, ai TV soprattutto tra i 50 e i 55” pollici, ai prodotti di informatica e non solo.

Leggi anche: Volantino Euronics, ‘Svuota Tutto’: offerte imperdibili fino al 3 agosto

Promozioni valide dal 21 luglio al 3 agosto

La promo sarà valida dal 21 luglio fino al 3 agosto 2022, e il volantino si riferisce in particolare ai punti vendita di Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta, Basilicata, Puglia e Albania, ma è probabile che sarà il medesimo anche in altre regioni.