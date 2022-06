Volantino Expert, ‘Black Friday Summer Edition’: offerte dal 20 giugno al 3 luglio

Il nuovo volantino Expert, ‘Black Friday Summer Edition’ è finalmente arrivato! Tantissime le offerte speciale che è possibile trovare al suo interno: si va infatti dagli smartphone, passando per i notebook ed arrivando infine alle smart tv di ultima generazione.

La promozione sarà attiva dal 20 giugno e fino al 3 luglio 2022 nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER. Come detto i prodotti in sconti sono diversi e davvero per tutte le tasche, vediamoli insieme!

Nuovo volantino Expert: le offerte su moltissimi prodotti

Una pioggia di offerte vi aspetta da Expert! In merito vanno segnalati gli sconti applicati sui telefonini: iPhone 13 da 128 GB a 789€ e Galaxy A33 a 279€; i notebook: Lenova Legion 5 a 1.399€ e HP Pavilion 15 a 649€ e ancora le smart tv: Samsung QLed 4k a 369€!

Queste sono davvero una minima parte degli sconti che potrete trovare presso la famosa catena dedicata all’hi tech e non solo!

Clicca qui per visionare tutte le offerte del volantino Expert ‘Black Friday Summer Edition’.