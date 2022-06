Unieuro, ‘No IVA Show’: sconti imperdibili. Sfoglia il volantino

No IVA Show, è questo il nome dell’ultima offerta presentata dalla nota catena hi tech Unieuro. Numerosi i prodotti acquistabili a prezzi davvero imbattibili!

Oltre alla vastità dell’offerta messa a disposizione, va segnalata sia la possibilità di dilazionare i pagamenti in comode rate sia i costanti aggiornamenti da parte di Unieuro per fare in modo che la propria clientela abbia sempre i prodotti migliori a prezzi vantaggiosi.

Vediamo insieme alcune delle imperdibili offerte!

Leggi anche: Eurospin, offerte e promozioni dal 23 giugno al 3 luglio: sfoglia il nuovo volantino

No IVA Show: le offerte (alcune) del volantino Unieuro

Come detto sono davvero tante le offerte delle quali i clienti potranno usufruire! Insomma, c’è davvero imbarazzo della scelta. Tra le promozioni attive, vanno segnalate tra le altre la GoPro Hero 9 a soli 286, 78€ invece che a 429,90€; il monopattino Xiaomi Mi Eletric Scooter Essential a 269€ invece che a 349,9o €. Tra i telefoni segnaliano invece Huawei nova 8i a 163€ invece che a 199€.

Clicca qui per visionare tutte le offerte di Unieuro.