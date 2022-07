Trony, ‘Sconti Roventi’: offerte e promozioni online con consegna gratuita

La seconda metà di luglio è un periodo davvero sensazionale: Trony lancia gli “Sconti Roventi” per l’estate 2022, una promozione limitata da non perdere, attiva fino al 22 luglio 2022, con tantissime opportunità di risparmio.

”Sconti roventi”: le nuove offerte Trony

La redazione de Il Corriere della Città mette a disposizione le pagine del nuovo volantino pieno di sconti e promozioni per i prossimi giorni, selezionando già le offerte migliori tra smartphone, televisori e altro ancora, molti dei quali identici a quelli già visti nella precedente infornata.

Ambito tech e accessori

Ma non è tutto: poi ci sono iPhone 13, TCL 30SE e Smart TV di vario tipo. I modelli con prezzi a partire da 399€ sono acquistabili anche in 20 rate a tasso zero. In aggiunta a ciò, anche su Amazon Italia e sugli altri store online sono disponibili gustose e saporitissime offerte da non perdere.

Se volete due esempi molto interessanti, trovate a seguire i link per l’acquisto di Xbox Series S e di un ottimo notebookdi HP. Dunque, sfogliamo assieme il nuovo volantino e vediamo quali offerte risultano migliori.

Leggi anche: Volantino Trony, ‘Sull’Onda degli Sconti’: promozioni imperdibili fino al 15 luglio

Le migliori offerte di Trony per questa settimana: tech

Si parte dai 119 Euro dello Smart Tech 24HN10T2, televisore di fascia bassa con schermo LED HD Ready (risoluzione pari a 1366 x 768 pixel) da 24 pollici con decoder DVB-T2 per il digitale terrestre e decodifica audio Dolby Digital Plus. Putroppo, però, manca un sistema operativo per consentire agli utenti di accedere ad applicazioni come Netflix e Prime Video, come anche la tecnologia HDR per migliorare la qualità dell’immagine su schermo. Insomma, si presenta come un TV entry-level pensato per chi non ha particolari esigenze.

Ancora schermi e tv

In alternativa, a 225 Euro al posto di 289 Euro e con pagamento effettuabile in 3 rate senza interessi tramite Klarna potete aggiudicarvi il modello Toshiba 32LA3B63DAI. In questo caso il televisore ha un display Full HD (1920 x 1080) da 32” compatibile con l’HDR e dotato del sistema operativo Android TV per vedere film e serie TV sulle maggiori piattaforme di streaming, YouTube compresa. Non può mancare anche in questo caso il decoder DVB-T2.

Sconti e offerte valide fino al 22 luglio

Non male anche l’LG 50UP75006LF da 50 pollici passa a 339 Euro, mentre l’LG OLED 48A1 da 48 pollici passa a 775 Euro, in calo del 29% rispetto ai 1099 Euro di listino. L’OLED 65C1 da 65 pollici, invece, passa a 1699 Euro, con un risparmio del 23% rispetto ai 2199 Euro di listino.

Telefonia smart

Passando alla telefonia, invece, segnaliamo l’iPhone 12 Mini da 256 gigabyte ad 859 Euro, ed il Samsung Galaxy A22 5G a 195 Euro. Poi Smartphone – APPLE iPhone 13 256GB a 929,00 € anziché 1059,00 € (-12%). Smartphone – OPPOA96 a 259,90 € al posto di 299,90 € (-13%). Smartphone – XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO 6+128GB a 289,00 al posto 349,00 € (-17%). E poi Smartphone – HONOR X8 al prezzo di 225,00 € anziché 259,00 € (-13%).