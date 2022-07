Volantino Trony, ‘Sull’Onda degli Sconti’: promozioni imperdibili fino al 15 luglio

Ancora poche ore per acquistare sul sito di Trony approfittando della promozione “Sull’onda degli sconti”. La promo, lanciata dal noto brand di prodotti elettronici, propone tantissimi articoli in sconto a prezzi convenienti. Scopriamo insieme allora di cosa si tratta.

Offerte Trony online luglio 2022

Il ‘volantino’ contiene una serie di offerte valide però solamente online. Qualche esempio? Il Toshiba 24WA2063DAI a 138.20 euro. Il Panasonic TX-32G310E a 153.56 euro invece di 179.00 euro. Oppure il TCL smartphone 30E a 135 euro con il 30% di sconto.

Come funziona la promo Sull’onda degli sconti

Le promozioni, come detto, sono valide soltanto per chi sceglie di acquistare uno dei prodotti selezionati su Internet. E’ possibile anche la rateizzazione in 20 rate da 399 euro a tasso zero sui prodotti contrassegnati. Per ulteriori dettagli e informazioni sulle condizioni ti consigliamo di visitare il sito Trony.it.

Sconti smartphone Trony

Entriamo nel dettaglio degli sconti partendo dalla telefonia. Oppo A96 è a 259.90 euro invece di 299.00 euro. Il Samsung Galaxy A32 è a 215.00 euro invece di 279.00 euro. L’S22 128GB, 8GB Phantom Black è disponibile a 745.00 euro con il 15% di sconto. E ancora: Xiaomi Redmi Note 11 a 195.00 euro invece di 249.00 euro.

Offerte Apple Trony volantino online

Anche i prodotti Apple sono in promozione. Ecco qualche esempio: iPhone 12 mini 128GB a 709.00 euro. iPhone 13 256GB a 929.00 euro anziché a 1.059.00 euro. O ancora. Apple iPhone 13 512GB a 1.225.00 euro invece di 1.298.oo euro.