Volantino Euronics, ‘Svuota Tutto’: offerte imperdibili fino al 3 agosto

Nuovi volantini Euronics si aggiungono alle promozioni estive, tutte da sfruttare per vivere la stagione al meglio, con tuttala tecnologia necessaria alle vostre necessità. Le offerte sono imperdibili, e pronte a rispondere a tono contro Trony e gli altri big store.

Le offerte del nuovo volantino Euronics

Ci sono diverse iniziative in atto, a partire dalla ormai nota “Svuota Tutto” del gruppo CDS con ottimi prezzi sugli Smart TV Samsung, specie sui QLED, oltre ad una sfilza di dispositivi Redmi in ribasso. Poi si passa alla “Sconto IVA” di Nova e “Per quest’anno non pagare”di Bruno, perfetta per chi volesse pagare con calma a rate.

Tutto il settore tech

In più, dalla redazione vi consigliamo di dare un’occhiata anche alle offerte speciali di Amazon e degli altri store online, visto che ci sono sconti da non perdere come quelli per AirPods di terza generazione e Echo Dot di quarta generazione. Li trovate entrambi dai link a seguire, pronti per l’acquisto.

Il nuovo volantino tutto da sfogliare

Dunque, non c’è tempo da perdere. Per voi, abbiamo scelto l’ultimo volantino aggiornato con tutti i super sconti che potrete comodamente sfogliare in fondo a questo articolo. Siete pronto? Continuate a scorrere.