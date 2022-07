Volantino Expert, ‘Salva l’Estate con il SottoCosto’: paghi a gennaio 2023

Estate bollente (e non solo per il caldo) con le promozioni Expert Salva l’Estate con il Sottocosto. Decine di articoli selezionati tra smartphone, pc, tablet e molto altro a prezzi ribassati con in più il vantaggio di pagare a gennaio 2023. Scopriamo insieme come funziona.

Sottocosto Expert luglio 2022

Partiamo dai prodotti in evidenza. Lavatrice F4WV508S1B a 379.00 euro. Tv Led 55′ LG Nano796 a 399 euro invece di 599.00 euro e in più ulteriore sconto con il bonus rottamazione (prezzo finale 319.20 euro) o bonus Tv (prezzo finale 289.20 euro). Samsung Galaxy S22 5G a 699.00 euro invece di 879.00 euro. HP Notebook 15SFQ2119NL a 299.00 euro invece di 569.00 euro.

Offerte Apple e iPhone nuovo volantino Expert

Anche alcuni prodotti Apple selezionati sono in offerta. Come iPhone 11 128 GB a 549.00 euro (quantità limitate). Oppure Apple Watch Series 7 a 399.90 euro anziché 469.00 euro.

Sconti smartphone Android

Anche per i cellulari Android sono previsti ribassi da non perdere. Qualche esempio? Samsung A53 5G a 379.00 euro invece di 529.00 euro. Oppo A96 a 24.90 euro, Samsung A13 a 169.90 euro, Galaxy A33 5G a 269.00 euro, Redmi 9C a 149.00 euro e TCL 20 Y a 129.00 euro anziché 179.90 euro.

Sfoglia il nuovo volantino Salva l’Estate

Ma queste sono solo alcune delle offerte del nuovo volantino Expert in vigore dal 18 al 27 luglio 2022. Per conoscere ulteriori dettagli, le condizioni e i punti vendita aderenti (clicca qui per visualizzare le offerte nella tua città) vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’azienda www.expert.it.