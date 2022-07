Volantino Mediaworld, ‘Mobile Mania, Acquisti oggi e paghi tra 3 mesi a Tasso Zero’: promozioni dal 18 al 26 luglio

Estate torrida dal punto di vista delle temperature ma anche sotto il profilo degli sconti. Anche MediaWorld, la nota catena di prodotti per l’elettronica, ha lanciato una nuova campagna di sconti con super offerte per i clienti. Vediamo di cosa si tratta.

Offerte volantino Mobile Mania

Come si capirà dal titolo del volantino, Mobile Mania, le promozioni riguarderanno smartphone e cellulari. Partiamo da quelle in copertina: iPhone 13 Pro 128 GB, tripla fotocamera posteriore 12 MP, a 1.099.00 euro invece di 1.189.00 euro. Oppure Samsung Galaxy A53 256 GB con quadrupla fotocamera posteriore (64+12+5+5) e anteriore da 32 MP a 369 euro anziché 529.00 euro!

Tasso zero in 20 rate

MediaWorld dà anche la possibilità, con questa promozione, di rateizzare gli acquisti. E’ prevista infatti la possibilità di rateizzare a tasso zero in 20 rate a partire da 199 euro con prima rata dopo tre mesi.

Nuovo volantino MediaWorld luglio 2022

Vediamo ora le altre offerte del volantino. Xiaomi 11T Pro 5G a 399 euro con uno sconto del 42%. Oppo Reno 8 a 349 euro invece di 399.00 euro. Redmi Note 11s a 249.00 euro, Honor X7 a 189.00 euro, Samsung Gaklaxy A22 a 179.00 euro. E ancora: Galaxy A13 a 149.00 euro.

Offerte smartwatch e Apple Watch

Sconti anche per gli accessori. Apple Watch Series 7 GPS a 429 euro. Oppure Smartwatch Galaxy Watch a 209 euro con uno sconto del 30%.

Quanto durano le offerte

Il volantino è già valido, con le offerte partite ieri, lunedì 18 luglio 2022. La campagna di sconti rimarrà in vigore fino al prossimo 26 luglio.

Sfoglia il volantino

Ma queste sono solo alcune delle offerte contenute in “Mobile Mania” di MediaWorld. Per conoscere tutti i prodotti in sconto, i dettagli e le condizioni delle promozioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale della catena. In alternativa ecco il link diretto con tutti i prodotti in sconto,

