Volantino MD, ‘Benvenuto Agosto’: promozioni dal 2 al 7 agosto

Agosto a tutto sconto con i supermercati MD. Arrivano infatti le promozioni per la prossima settimana, valide fino alla prima domenica del mese. Con il volantino “Benvenuto agosto” infatti tanti prodotti a prezzi ribassati e promozioni sugli articoli più venduti. Vediamo dunque cosa riservano i negozi MD per i clienti.

Nuovo volantino agosto MD

Si parte con la baby anguria in offerta a 0.69 centesimi al kg. Arrosto di tacchino a 1.19 euro, melone giallo a 0.99 al kg, banane a 0.99 al kg, pesca nettarina a 1.89 euro al kg, limoni a 1.59 euro al kg. Oppure cetrioli a 1.49 euro al kg, insalata iceberg a 0.99 euro al kg e ciotole con dressing a 1.79 euro. Birra radler a 0.49 centesimi, Formaggio fontal a 2.09 euro, Liquido cliosan a 0.79 centesimi, Cornetto Algida a 3.69 euro, Caffé Karisma a 1.79 euro.

Offerte no food

Non solo. Oltre al reparto alimentari in sconto anche prodotti per la casa. Come la bistecchiera a 14.90 euro, lo spremiagrumi elettrico a 24.90 euro o il robot da cucina a 49.90 euro. Ricordiamo che questo nuovo volantino MD è valido dal prossimo 2 agosto e fino al 7.

Dove sono valide le offerte del volantino Benvenuto Agosto

Per conoscere tutti i dettagli, sfogliare il volantino completo, e sapere l’elenco dei punti vendita aderenti vi invitiamo a cliccare su questo link. Maggiori informazioni nei punti vendita o direttamente sul sito ufficiale di MD.