Volantino Aldi, ‘Sotto Prezzi’: promozioni dal 19 al 25 settembre

“Sotto Prezzi”. Così si chiama il nuovo volantino Aldi con maxi sconti su frutta, verdura ma anche prodotti per la spesa di tutti i giorni. Vediamo insieme le migliori offerte, valide dal 19 al 25 settembre 2022.

Nuovo volantino Aldi: le migliori offerte

Nel nuovo volantino Aldi ci sono i prodotti Best of Aldi e promozioni Non Food con un focus sui prodotti per la cucina e il fai da te. Nella selezione di prodotti Best of Aldi si trovano prodotti a marchio Gourmet o Regione che vai, come ad esempio la burrata di latte di bufala a 2,49 euro, la porchetta al tartufo a 1,79 euro, la finocchiona IGP a 1,69 euro. Specialità come la torta sbrisolona a 3,99 euro, farinata di ceci a 1,99 euro, baci di dama a 2,99 euro o il pasticciotto leccese a 2,59 euro.

Sconti sul Non Food Aldi

Sconti anche nel Non Food Aldi. Le proposte per la cucina saranno disponibili da giovedì 22 settembre e si potrà acquistare la planetaria a 59,99 euro, la macchina da espresso a 79,99 euro, il macinacaffè conico a 59,99 euro, il set di teglie da pizza a 11,99 euro, elettrodomestici in stile scandinavo a 19,99 euro.

Facendo una spesa di almeno 30 euro nel weekend dal 23 al 25 settembre sarà possibile acquistare la friggitrice ad aria calda smart Xiaomi con lo sconto del 30% a 69,99 euro. Per vedere tutte le offerte svoglia il volantino.