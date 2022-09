Il volantino Lidl sta per regalare ai suoi clienti una serie di sensazionali offerte a partire dal 29 settembre e fino al 2 ottobre 2022. Tantissimi 3X2 e anche 3X1, ma anche ulteriori sconti su diversi prodotti in vendita. Quattro giorni da non perdere per i clienti Lidl.

Quali sono le offerte

Tra gli altri prodotti alimentari scontatissimi: salsa di pomodoro Italamo al 25% di sconto al prezzo di 2.85 euro invece che 3.80, pistacchi tostati e salati a 4.99 euro invece che a 6.99 euro e anche un misto funghi al 50 % di sconto a solo 1.59 euro. Ma c’è ben altro: gnocchetti di patate a 0.89 euro, e grissini al burro a 1.49 euro, cetriolini giganti aromatizzati a 4.58 euro e per il 3×1 tre buste di Pop corno a 1.77 euro.

E per i più golosi una notevole varietà di scelta tra i prodotti in offerta: budino Safari al 50% di sconto a solo 1.59 euro, cioccolato al latte prendi tre e paghi 1 a solo 1.95 euro, e preparazione spalmabile alla frutta al 33% di sconto a soli 2.38 euro.

Non perdete l’occasione di sfogliare il volantino Lidl per scoprire le numerose offerte della nota catena di supermercati dove troverete anche frutta e verdura di stagione in offerta oltre ad affettati e salumi, ma anche prodotti di macelleria e pesce.