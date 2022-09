Anteprima del volantino Lidl disponibile a partire dalla prossima settimana, precisamente da lunedì prossimo 19 settembre 2022. Tanti sconti in arrivo per tutti i clienti con le promozioni che, come di consueto, dureranno una settimana. Ecco le anticipazioni.

Cosa ci sarà nel nuovo volantino Lidl

Trattandosi di un’anteprima i prodotti del nuovo volantino non sono ancora disponibili. Ciò nonostante ecco alcune indicazioni interessanti: tra le offerte no food troveremo infatti il fai-da-te, gli articoli per gli animali domestici e l’intimo.

Fai-da-te

Questi alcuni dei prodotti disponibili:

Sega circolare a nastro,

Trapano,

Set punte trapano,

Set pennelli,

Livella laser,

Set squadre.

Levigatrice,

Set pistola sparapunti con graffette,

Secchio da lavoro da 65L,

Set rotelle per mobili,

Batterie ricaricabili.

Animali domestici

In questa categoria verranno inseriti:

Lettino gonfiabile cani

Telo sedile auto

Pettorina per cani

Coperta animali domestici

Borraccia

Ciotola pieghevole

Giochi

Intimo

Chiudiamo con l’intimo:

Reggiseno 2B-5C

Bralette

Culotte

Slip donna

Slip boxer uomo

Nuovi volantini Lidl

Ricordiamo che in vigore c’è ancora il volantino “Super Offerte a 1€, 1.50€ e 2€” valido fino al 18 settembre 2022. Per quanto riguarda invece queste nuove promozioni partiranno dal 19 al 25 settembre.