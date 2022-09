Volantino Expert, ‘Orange Week’: sconti imperdibili fino al 18 settembre

Offerte e sconti davvero imperdibili quelle che è possibile trovare all’interno del Volantino Expert Orange Week! Davvero vasta la gamma dei prodotti in promozione. Si dai televisori di ultima generazione agli elettrodomestici. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche! Cosa aspetti a darci un’occhiata?

Volantino Expert Orange Week: le offerte

Come anticipato, una pioggia di offerte è pronta a dare il benvenuto ai clienti Expert che potranno così portarsi a casa quanto desiderano a prezzi davvero eccezionali! Ma attenzione, va detto che la promozione sarà attiva dal 12 settembre e fino al 18, quindi, non lasciatevela scappare.

Per facilitarvi il lavoro, in quest’articolo abbiamo selezionato per voi alcune delle migliori offerte rientrati proprio nella promozione Orange Week di Expert.

I prodotti

Non indugiamo oltre e andiamo nel vivo delle promozioni. Per quel che riguarda in particolare i grandi elettrodomestici segnaliamo Samsung Frigo combinato a soli 599 euro, il congelatore Haier orizzontale a 179 euro, la lavatrice Whirpool a 329 euro, il forno Bosh a soli 299 euro e la lavastoviglie a scomparsa totale Electrolux a 649 euro.

Passando ai piccoli elettrodomestici troviamo invece: il piano cotture a gas Bosh a 139 euro, il forno a microonde Samsung a 169 euro, il Grill Rowenta a 129 euro, la scopa elettrica sempre della Rowenta a 149 euro ed ancora, il regolabarba Braun a 49.90 euro e lo XIAOMI Mi Electric Scooter Essential a 249.90 euro.