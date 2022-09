Volantino Expert, ‘Orange Week’: offerte e sconti dal 12 al 18 settembre

Arrivano nuove offerte speciali nel volantino Expert “Orange Week”. Sconti su televisori e elettrodomestici di ogni tipo dal 12 settembre fino al 18 settembre 2022. Triplo sconto extra fino al 25% nei negozi dei gruppi DGgroup, GAER e altri in tutta Italia. Per la precisione, sono tre le promozioni da non perdere. Vediamole tutte.

Le promozioni da non perdere

Nel nuovo volantino Orange Expert sono tre le promozioni super valide fino al 18 settembre: innanzitutto lo sconto del 25% su grandi elettrodomestici e incasso, poi lo sconto del 20% sui TV e infine uno sconto del 25% su piccoli elettrodomestici.

Ovviamente ci sono super sconti anche per tutte le altre categorie di prodotto, come smartphone, notebook, domotica e accessori. Tanti prodotti sono acquistabili anche in 10 rate mensili a tasso zero. ce n’è per tutti i gusti insomma.

I prodotti in promozione

Vediamo gli sconti migliori sulle televisioni: Tcl tv Led 50” UHD 4K a 327,20 euro che scendono a 261 con il bonus rottamazione e a 231 euro con il bonus tv; tv Sony oled 55” a 1.695 euro invece di 2.119 euro; LG tv Oled 55” a 1.495 invece di 1.869 euro.

Maxi sconti anche sui grandi elettrodomestici: Asciugatrice Samsung a 696 euro invece di 929 euro; lavatrice Beko a 396 euro invece di 529 euro; lavatrice Samsung a 486 euro invece di 649; piano cottura a gas Candy a 104 euro invece di 139 euro. forno elettrico multifunzione della DeLonghi a 194 euro invece di 259 euro.

Tra i piccoli elettrodomestici sconti su: spazzolino elettrico Oral B a 39,60 euro invece di 52,90 euro; piastra professionale a vapore Imetec a 67 euro invece di 89 euro; ferro a vapore Braun a 34 euro invece di 45 euro.

Per vedere tutte le promozioni e sfogliare l’interno volantino vai sul sito ufficiale di Expert.