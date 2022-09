Mediaworld, tornano gli XDays fino al 14 settembre: sfoglia il nuovo volantino

Tornano gli XDays fino al 14 settembre 2022 con Mediaworld. Tante offerte (solo online) dedicate ai clienti su smartphone, tv, Pc e tanto altro ancora. Tra i vantaggi anche la possibilità di rateizzare a tasso zero anche con consegna standard gratuita a domicilio. Scopriamo insieme dunque gli articoli in promozione.

Offerte smartphone Mediaworld con gli XDays

Partiamo dal marchio Samsung. Galaxy A13, 128GB a 169.99 euro, oppure Galaxy A22 5G, 64 GB a 189.99 euro invece di 249.99 euro. Samsung Galaxy A13, 128 GB, al prezzo di 169.99 euro con un ribasso del 22% circa. E ancora: Oppo Reno 6 PRO 5G, 256 GB a 549 euro invece di 799. Oppo A94 5G, 128 GB a 279 euro anziché 369 con uno sconto del 24%.

Leggi anche: Volantino Lidl: ‘Super Offerte a 1€, 1.50€ e 2€’ dal 12 al 18 settembre

Sconti PC Apple

In offerta anche l’Apple MB PRO M1 PRO 1TB SG, 16 pollici, a 2699 euro anziché 3079. Sempre restando in casa Apple MB PRO 14 M1 PRO 1TB Sg, 14 pollici, in offerta a 2395 euro con uno scontro di poco meno del 16%.

Leggi anche: Eurospin, offerte dal 15 al 25 settembre: sfoglia il nuovo volantino

Sfoglia il nuovo volantino Mediaworld settembre 2022

Per conoscere tutte le offerte degli XDays, valide solo online lo ripetiamo, potete cliccare sul seguente link. In promozione, tra gli altri, numerosi articoli anche tra i piccoli e grandi elettrodomestici, TV e Home Cinema, PC gaming e componenti, Smart Home e domotica e tante altre categorie. Ricordiamo che, sempre fino al 14 settembre, è ancora valida la promozione del volantino Black to School.