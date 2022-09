Volantino Trony, ‘Sconti da Capogiro’: offerte fino al 16 settembre

Settembre all’insegna degli sconti da Trony con tante offerte per i clienti. E non solo quelle disponibili nei vari punti vendita in tutta Italia, le promozioni – con tantissimi articoli da non perdere – sono anche dedicate a chi acquista online. Vediamole insieme.

Offerte smartphone

Partiamo dalla telefonia, senza dubbio uno dei settori più gettonati. Qui abbiamo Oppo A16 3+32 a 135,00 euro invece di 159.00. Samsung Galaxy S22 ULTRA 512 GB 12GB a 1.279.00 euro con il 14% di sconto, Xiaomi Redmi Note 11 a 185,00 euro invece di 229,00 euro, Galaxy Samsung A33 5G a 285,00 euro.

Sconti Apple Trony

In promozione online anche l’iPhone 13 a 128 GB. Il prezzo è ribassato del 9%: pertanto è possibile acquistarlo a 859,00 euro invece di 939,00 euro.

Leggi anche: Mediaworld, tornano gli XDays fino al 14 settembre: sfoglia il nuovo volantino

Informatica

Con gli “Sconti da capogiro” offerte anche per tablet e PC. Qualche esempio? Galaxy Tab A8 LTE a 269,00 euro invece di 299.00 euro, Galaxy Tab A8 Wifi a 199,00 euro, Lenovo Ideapad 3 (PC) a 349,00 euro invece di 479,00 euro. Microsoft Surface GO3 I3 8GB/128 GB a 649.00 euro con il 19% di sconto.

Sfoglia il volantino online ‘Sconti da Capogiro’

Per conoscere tutte le offerte disponibili (valide solo online lo ripetiamo) vi invitiamo a cliccare su questo link. Vi ricordiamo inoltre che fino al 14 settembre è ancora attivo il volantino di Trony ‘Il meno caro lo paghi la metà’.

Leggi anche: Volantino Unieuro, ‘Sconti a Tasso Zero’: offerte dal 9 al 22 settembre