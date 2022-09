Mondo Convenienza, offerte e promozioni settembre 2022: sfoglia il volantino

Settembre di sconti con il catalogo Mondo Convenienza. Tanti gli sconti previsti per i clienti sugli articoli più venduti, come divani, camerette e altri elementi di arredo. Ecco allora quali saranno le opportunità assolutamente da non perdere.

Sconto Iva Mondo Convenienza settembre 2022

Una delle promozioni senza dubbio più conosciute di Mondo Convenienza è quello dello “sconto IVA”. Nel volantino valido dal 1 settembre, e che ci accompagnerà fino a fine anno, sono tante le offerte per i clienti. Qualche esempio? Camera completa con giroletto armadio cm 183x55x247h a 520 euro invece di 635 (+134 euro con letto contenitore), ponte 6 ante a 495 euro invece di 605 euro, camera da letto completa con letto contenitore armadio 273x60x253h a 790 euro anziché 965,00 euro.

Catalogo camerette

Tante novità anche per le camere per i vostri figli. Ponte spring 6 ante cm 294x95x245h a 510 euro con secondo letto a scomparsa. Ponte spring a 5 ante 245x55x245h a 390 euro con lo sconto IVA anziché 476 euro. Ponte 6 ante cm 300x96x259h a 530 euro invece di 647 euro. E ancora: ponte delta 5 ante a 368 euro invece di 449 euro (cm 253x58x259h).

Sfoglia i volantini online

Per conoscere tutte le offerte e sfogliare i nuovi volantini e il catalogo completo clicca qui. Maggiori informazioni, condizioni di vendita, sul sito di Mondo Convenienza o direttamente nei punti vendita in tutta Italia.

