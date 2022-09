Volantino Bennet, ‘La tua idea di casa’: offerte dall’8 al 21 settembre

Offerte in arrivo per tutti i clienti con il lancio del nuovo volantino ‘La tua idea di casa’ con promozioni valide fino al prossimo 21 settembre. Tante soluzioni a prezzo contenuto per chi deve arredare ma anche sostituire elementi della propria abitazione. Oppure acquistare un elettrodomestico. Scopriamo dunque tutti i dettagli delle offerte in corso.

Le offerte

Sei bicchieri Mexico Pasabache a 5.90 euro, servizio tavola Art%pepper Tognana (18 pezzi, porcellana) a 49.90 euro, oppure servizio tavola Lisbona a 32.90 euro e insalatiera Habitat Pasabache a 3.90 euro. MUG Frasi in porcellana decorata a 2.50 euro. A 2.90 euro i Mug Audrey Tognana mentre la tazza colazione Audrey Tognana è a 3.50 euro. E ancora: bottiglia da un litro 3.00 euro, 3 bicchieri a 7.90 euro. Barattoli sale, zucchero o caffè a 3.90 euro cad.

Pentole

Padelle, tegami casseruole o wok e’green a partire da 11.83 euro con il 30% di sconto. Padelle, casseruole o wok Viva, interno antiaderente, fondo adatto a tutti i tipi di cottura a partire da 13.93 euro (bollilatte) oppure 17.43 euro (padella a cm 30). Set vapore Star InoxRIV in acciaio inossidabile, con coperchio in vetro a 24.90 euro. O ancora pentola cuocipasta con coperchio Domo a 14.90 euro.

Sfoglia il nuovo volantino Bennet settembre 2022

Per conoscere tutte le offerte del nuovo volantino ‘La tua idea di casa’ ti consigliamo di sfogliarlo online qui. In sconto tantissimi altri prodotti per la casa tra cui stufe e stufette, aspirapolveri nonché la selezione ‘Io costo meno’ con articoli per la spesa quotidiana.