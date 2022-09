MD, ‘Sconti fino al 50%’ fino al 18 settembre: sfoglia il nuovo volantino

Sconti da MD in questo inizio di settembre con ribassi da non perdere anche fino al 50%! Tanti gli articoli in promozione dagli affettati, alla carne, fino ad arrivare ai prodotti per la casa. Le promozioni sono valide dal 5 al 18 settembre 2022.

Nuovo volantino MD settembre 2022

Vediamo qualche esempio. Yogurt greco a 0.65 centesimi, prosciutto cotto Praga a 2.39 euro, Break Manusol barrette a 0.79 centesimi. Oppure hamburger di pollo o tacchino a 1.99 euro, best burger a 1.95 euro, rucola o lattughino a 0.48 centesimi. The deteinato Viviland a 0.39 centesimi, frollini vivo meglio a 0.59 centesimi, funghi misti a 0.79 centesimi. E ancora: acqua di cocco a 0.99, vino spumante a 1.79, The verde a 0.44, dolcificante cucina e sapori a 0.44 centesimi.

La carne in offerta

Con il nuovo volantino promozioni anche sulla carne: fesa di tacchino a 9.90 euro al Kg, spezzatino di bovino adulto a 7.90 euro al kg, carne macinata a 5.90 euro al kg. Salsiccia di suino a 5.49 euro al kg, cotolette di pollo a 2.90 euro.

Prodotti per la casa

Chiudiamo con i prodotti per la casa. Smacchiatore DATS gel a 1.29 euro, detergente igienizzante a 1.29 euro, sgrassatore DATS a 1.19 euro, bagnodoccia a 0.99 centesimi. Collutorio a 0.95 centesimi, ammoniaca profumata a 0.99.

Sfoglia il volantino MD sconti fino al 50%

Per conoscere tutte le offerte del volantino clicca qui per sfogliarlo online. Ulteriori informazioni, condizioni e punti vendita aderenti sul sito ufficiale MD.

