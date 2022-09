Volantino Esselunga, ‘Sconti a Grappoli: offerte dal 12 al 21 settembre

Novità in arrivo da Esselunga con il nuovo volantino di settembre 2022 ‘Sconti a grappoli’. Si tratta di importanti ribassi fino al 50% su tanti prodotti d’uso quotidiano. Ricordiamo che, in questi giorni sono ancora validi i volantini ‘Prima Colazione‘ e ‘Sottocosto snoccioliamo la convenienza‘. Le nuove offerte partiranno invece dal 12 settembre. Ecco allora qualche anticipazione.

Nuovo volantino settembre 2022 Esselunga

Prosciutto cotto alta qualità a 1.99 euro, yogurt Yomo a 1.24 euro. Sugo all’amatriciana a 1.79 euro, ragù con datterini Cirio a 1.49 euro, pesto di pomodoro Mutti a 1.89 euro, pesto al tonno Rio Mare a 1.49. E ancora: riso Carnaroli a 2.19 euro. Parmigiano reggiano DOP a 17.99 euro, tortellini alla carne 2.99 euro, perline di mozzarella a 1.00 euro, pasta di semola Rummo a 0.95 euro, passata Verace Cirio a 0.94 euro, Vongole Ice class a 2.29 euro, olio extra vergine Bertolli a 4.19 euro. Hamburger AIA a 1.99 euro. Infine ribassi anche sulla linea Equilibrio: pizza margherita integrale a 1.85 euro, pasta integrale a 0.80 centesimi, burger vegetali a 1.39 euro, fiorelle integrali a 1.11 euro.

Sfoglia il volantino ‘Sconti a grappoli’

Al momento, non essendo ancora partite le promozioni, non è ancora possibile sfogliare il volantino online. Le offerte scadranno poi il 21 settembre. Non appena disponibile il volantino Sconti a Grappoli di Esselunga verrà aggiunto qui di seguito.