Volantino Unieuro, ‘Speciale Apple’: guarda gli sconti di ottobre

Il nuovo volantino Unieuro sarà completamente dedicato ai prodotti Apple, da qui il nome “Speciale Apple”. Il volantino sarà valido fino al 6 ottobre, c’è ancora tempo per sfruttare tutti gli sconti sui prodotti nel noto brand tecnologico. Risparmio assicurato e la qualità anche!

Volantino “Speciale Apple”: le offerte

La catena mette a disposizione dei clienti prezzi super sui prodotti nuovi e quelli della passata generazione, con possibilità di acquisto a rate a tasso zero. Gli sconti sono su iPhone 13, MacBook Air, Apple Watch Series 7 e altro ancora. Non solo: un’altra novità è che saranno valide sia nello store online che nei negozi fisici.

Tra le novità in offerta Apple iPad 9 a 479 euro invece di 559 euro, sconti anche sui tablet come l’Apple iPad Pro 11″ con Chip M1 (terza gen.) Wi-Fi 256GB – Argento a 899,00 euro invece di 1.009 euro, perfetto per chi vuole tanta memoria per inserire dentro tutti i documenti di cui ha bisogno.

Prodotti in offerta a tasso zero

All’Ipad si può accostare anche l’Apple Pencil 1a Generazione a soli 95 euro per prendere appunti e disegnare. Anche questa si potrà pagare in rate, infatti tutti i prodotti sono acquistabili in 10 o 20 rate a tasso zero con prima rata a gennaio 2023, sfruttando il finanziamento proposto da Unieuro.

Tra le offerte anche: Apple USB-C Power Adapter 20W White a 25 euro; Apple AirTag a 39 euro; Apple iPhone 11 (128GB) a 609 euro; Magic Mouse a 75 euro; 2021 Apple Watch SE (GPS) Cassa 44 mm a 299 euro; 2022 Apple iPhone SE (64 GB) – Mezzanotte (3a Generazione) a 559 euro.