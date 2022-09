Apple, aumentano i prezzi di app e abbonamenti in Italia: i cambiamenti dal 5 ottobre 2022

Apple. La mela più digital di sempre, durante la notte italiana ha annunciato che aumenterà i prezzi delle applicazioni ed abbonamenti presenti su App Store in vari mercati, tra cui Giappone, Corea del Sud ed alcune nazioni europee. Gli aumenti previsti riguarderanno sia le applicazioni che gli acquisti in-app.

Aumento dei prezzi Apple: cambiamenti in vista

I paese interessati all’aumento imminente dei prezzi sono segnalati dal sito ufficiale stesso: Cile, Egitto, Giappone, Malesia, Pakistan, Polonia, Corea del Sud, Svezia, Vietnam e tutti i territori che utilizzano l’euro come valuta, tra cui figura anche l’Italia oltre che altri paesi come Francia, Germania, Portogallo e Spagna.

I motivi del rialzo

Sulle motivazioni che avrebbero spinto i manager Apple ad aumentare i prezzi e prendere questa decisione, ancora nessuna spiegazione o chiarificazione in merito. Tuttavia, è probabile che analogamente a quanto avvenuto con i rincari che hanno interessato i nuovi iPhone 14, la decisione sia stata presa per bilanciare il tasso di cambio delle valute locali, che sono in calo rispetto al dollaro USA.

I rincari previsti nel dettaglio

I rincari previsti saranno organizzati in questo modo:

App ed acquisti in-app che attualmente hanno un prezzo di 0,99 Euro, costeranno 1,19 Euro

App che ora costano 9,99 Euro, passeranno ad 11,99 Euro.

L’entrata in vigore del nuovo listino è prevista per il 5 Ottobre 2022, ma gli sviluppatori avranno la possibilità di mantenere i prezzi attuali se lo desiderano. La documentazione completa, comunque, è già stata inviata a coloro che posseggono un account developer su App Store.