iPhone 14, oggi la presentazione in diretta: ecco dove e a che ora vedere l’evento Apple (in streaming)

Il giorno tanto atteso dai ‘fan’ è arrivato: oggi, finalmente, verrà presentato il nuovo iPhone 14 e l’evento Apple, direttamente dallo Steve Jobs Theatre di Cupertino, in California, si potrà seguire anche in diretta streaming in Italia. Dove e a che ora?

Quando verrà presentato l’iPhone 14?

L’evento, in programma oggi mercoledì 7 settembre, prenderà il via alle 10 (ora locale). In Italia, quindi, sarà possibile seguirlo a partire dalle 19: in streaming i ‘fan’ si potranno collegare sul sito di Apple o sul canale YouTube. Dopo il Covid, ma ancora non c’è certezza, quella di oggi potrebbe essere la prima presentazione di uno smartphone in presenza, quindi con il pubblico, ma non ci resta che aspettare, attivare il conto alla rovescia per capirlo.

Lo show, in ogni caso, dovrebbe durare poco più di un’ora. Ma sicuramente ne varrà la pena!

Prezzi e caratteristiche del nuovo smartphone Apple

Ci saranno quattro nuovi modelli di iPhone 14, ma il prezzo degli smartphone continuerà a salire. E toccherà addirittura i 2000 dollari. Secondo il blog dell’analista Ming-Chi Kuo, il nuovo iPhone costerà il 15% in più rispetto all’iPhone 13: quindi, considerando che l’IPhone 13 Pro Max nella versione base costa 1.289 euro, il 14 dello stesso modello costerà circa 1.485. Insomma, una cifra da capogiro!

Le vendite in Italia

Secondo Bloomberg, l’iPhone 14 dovrebbe essere sul mercato, in Italia, a partire dal 16 settembre, con i preordini che potrebbero prendere il via dal 9. Ma su questo, almeno per il momento, non c’è nessuna certezza. Quindi, bisognerà attendere la presentazione ufficiale di oggi!