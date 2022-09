Quando esce l’iPhone 14? Prezzo e caratteristiche, quando partono le vendite in Italia

Il momento tanto atteso dai fan è arrivato: domani, mercoledì 7 settembre, è prevista la presentazione dei nuovi iPhone 14. E il countdown, per chi non stava aspettando altro, si può attivare, ma per le vendite in Italia bisognerà pazientare ancora un po’.

Quanto costerà il nuovo iPhone 14

Ci saranno quattro nuovi modelli di iPhone 14, ma il prezzo degli smartphone continuerà a salire. E toccherà addirittura i 2000 dollari. Dal punto di vista estetico, stando alle anticipazioni, l’iPhone dovrebbe essere molto simile al modello precedente, al 13, ma non ci dovrebbe più essere il notch, cioè lo spazio nero sul bordo alto dove c’è la camera frontale.

I prezzi

Secondo il blog dell’analista Ming-Chi Kuo, il nuovo iPhone costerà il 15% in più rispetto all’iPhone 13. Quindi, considerando che l’IPhone 13 Pro Max nella versione base costa 1.289 euro, il 14 dello stesso modello costerà circa 1.485. Insomma, una cifra da capogiro!

Quando dovrebbe uscire in Italia?

Secondo Bloomberg, l’iPhone 14 dovrebbe essere sul mercato, in Italia, a partire dal 16 settembre, con i preordini che potrebbero prendere il via dal 9. Ma su questo, almeno per il momento, non c’è nessuna certezza e bisognerà aspettare la presentazione ufficiale domani per avere più informazioni.

Come seguire la presentazione in streaming

La presentazione si potrà seguire anche dall’Italia. L’appuntamento è fissato alle 19 di domani, mercoledì 7 settembre: la conferenza si svolgerà in California, ma sarà trasmessa sul sito di Apple e su YouTube.