iPhone 14, in arrivo dal 7 settembre il nuovo costosissimo smartphone: prezzo e caratteristiche

Bisogna solo pazientare un po’, aspettare qualche settimana, ma si può dire che l’attesa è quasi finita. Sì, perché il 7 settembre Apple mostrerà ufficialmente il nuovo iPhone 14, mentre l’arrivo sugli scaffali per la vendita è previsto il 16 dello stesso mese. Ad annunciarlo l’agenzia di stampa Bloomberg, che con questa notizia ha sicuramente accontentato tutti i fan dell’azienda e i curiosi, che da tempo, ormai, non aspettando altro.

Come sarà il nuovo iPhone 14?

Ancora nessuna ufficialità, ma stando alle prime indiscrezioni il nuovo smartphone sarà molto simile al modello precedente e non dovrebbe esserci una versione mini da 5,4 pollici. L’azienda, però, potrebbe aggiungere un altro modello con lo schermo da 6.7 pollici.

Quanto costerà? I prezzi

Mistero, invece, sul prezzo, che verrà svelato, come sempre, durante l’evento di presentazione. Secondo il blog dell’analista Ming-Chi Kuo, il nuovo iPhone costerà il 15% in più rispetto all’iPhone 13. Quindi, considerando che l’IPhone 13 Pro Max nella versione base costa 1.289 euro, il 14 dello stesso modello costerà circa 1.485. Insomma, una cifra da capogiro!

Intanto, però, non ci resta che aspettare il 7 settembre, quando l’azienda mostrerà al mondo i nuovi smartphone. Poi, sicuramente, come siamo abituati, ci sarà la corsa all’acquisto per ‘accaparrarsi’ l’ultimo modello e seguire la moda del momento!