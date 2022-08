iPhone 14: ecco quanto costerà il nuovo smartphone: i prezzi

iPhone 14. Manca davvero poco all’uscita dall’ennesimo gioiellino targato Apple. Infatti, l’uscita del nuovo cellulare molto probabilmente sarà annunciata a settembre. Data la fama del prodotto e come spesso accade in questi casi, le indiscrezioni sulle sue caratteristiche non mancano.

iPhone 14: le prime indiscrezioni sull’uscita

Numerose le caratteristiche che già si conoscono dell’iPhone 14. In primis, saranno 4 i modelli disponibili e non ci sarà invece il formato mini. Tuttavia, in compenso, ci saranno due modelli ‘max’ e soprattutto è prevista una tangibile differenza di scheda tecnica tra i modelli iPhone Pro e gli iPhone non pro.

Insomma, ce ne sarà davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche! A proposito di soldi, quanto costerà l’ultimo arrivato in casa Apple? Al momento è bene precisare che si tratta solamente di indiscrezioni che potrebbero venir smentite.

I prezzi

Se tutto questo parlare di iPhone vi ha incuriosito, un ‘dettaglio’ non da poco è rappresentato, come dicevamo, dal prezzo che, solitamente, rappresenta sempre il tasto dolente per moltissime persone. Anche qui, le indiscrezioni sono numerose e non si ha la certezza se Apple deciderà o meno di modificare il costo oppure di lasciarlo identico a quello della gamma iPhone 13.

Va subito detto che queste indiscrezioni vanno prese con le pinze. Ad ogni modo, stando al noto blog coreano Naver, Apple non modificherà il costo dell’iPhone 14 nonostante i generali rincari dell’ultimo periodo. Al netto delle conferme, che si attendono il giorno prima del lancio del nuovo modello, ecco un prospetto dei costi.

Un prospetto

L’iPhone 14 standard costerà 799 dollari, ossia 939 euro in Italia mentre l‘iPhone 14 Plus/Max (non Pro) potrebbe costare 899 dollari. Inoltre, secondo ulteriori rumors ad aumentare di prezzo saranno i due modelli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Ragionamento, quest’ultimo altamente plausibile se si considera che quest’ultimi modelli avranno un importante aggiornamento della scheda tecnica.