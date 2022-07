iPhone 14 costerà di più: ecco quanto, le novità

iPhone 14. In molti desiderano l’ultimo neonato in casa Apple ma il suo prezzo non è certamente dei più accessibili e — ‘merito’ della dilagante inflazione — non è escluso che la cifra per portarselo a casa possa ulteriormente crescere.

Iphone 14: cosa sta succedendo

L’aumento dei prezzi è un tema che sta colpendo un po’ tutti. Dopo la benzina, le bollette, tutto è andato a crescere. Viviamo un periodo storico davvero difficile, è insindacabile. Tra tutte le cose che sono aumentate, ora anche l’iphone 14. , a dir la verità, anche il prezzo di partenza non era poi così basso.

Il grande successo di Apple si tramuta in tutti gli articoli che escono continuamente. Quando esce fuori un nuovo dispositivo, sono tantissime le file fuori dai negozi. Come se fosse una gara. Come se fosse una cosa indispensabile. Chissà se sarà così anche questa volta.

Iphone 14 prezzo

L’iphone 14, molto probabilmente, aumenterà di 100 dollari. E questo è dipeso non solo dall’inflazione ma anche dalla situazione legata ai semiconduttori. Sono aumentati i prezzi anche delle materie prime e quindi, tutto si muove di conseguenza. Ma questo, non riguarda solo la Apple, purtroppo.