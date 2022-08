iPhone, tasto segreto sul logo: a cosa serve e come attivarlo

L’Apple non smette mai di sorprendere. Sì, perché forse non tutti lo sanno ma l‘iPhone ha un ‘pulsante’ segreto sul logo, che nasconde non poche funzionalità: dove si trova? E come funziona? Come fare per attivarlo?

Come attivare il tasto ‘segreto’ dell’iPhone

Molti ancora non lo sanno, altri hanno scoperto da poco questo ‘tasto’ segreto, che in realtà esiste già dal 2020 ed è disponibile in quei modelli che hanno ricevuto l’aggiornamento ad iOS 14 e successivi. Si tratta di un pulsante, che con un piccolo gesto dà modo all’utente di fare più cose: attivare la torcia, scattare velocemente una foto, disattivare l’audio. Ma come fare senza necessariamente sbloccare lo schermo dello smartphone?

Dove si trova

Vi sembrerà strano ma il tasto segreto è proprio il logo, quello della famosa mela che si trova sul reto dello smartphone. Per attivarlo e accedere così alle diverse funzioni, bisogna seguire e fare tre semplici passi:

andare in Impostazioni

selezionare Accessibilità

Tocco Posteriore

Una volta fatto questo, il pulsante segreto si potrà associare a diverse funzionalità. E in base ai tocchi, che vengono stabiliti dal singolo utente, ecco che si attiverà la torcia. O la fotocamera. Così, quindi, tutto è più semplice e non bisognerà sbloccare lo schermo. Ma basterà semplicemente toccare il logo. E via con le funzionalità dell’iPhone, quelle che magari fino a poco fa erano ‘sconosciute’.