Volantino Unieuro, ‘Passione Casa’: promozioni fino al 6 ottobre

Il volantino Unieuro mette a disposizione tante offerte per i suoi clienti. Tanti i prodotti in promozione per “Passione Casa” dal 23 settembre al 6 ottobre 2022.

Volantino Unieuro: prodotti in offerta

La promozione prende il via il 23 settembre e andrà avanti fino al 6 ottobre 2022. Un volantino sensazionale con tanto di consegna gratuita e a tasso zero.

Tra i prodotti in offerta: asciugatrice Candy e lavatrice rapidò a 749 euro; asciugatrice Lg a 599 euro; lavatrice Samsung 749 euro; frigorifero Samsung a 799 euro; cucina multifunzione Hotpoint a 429,90 euro; forno multifunzione Hotpoint a 449,90 euro; lavastoviglie bosch a 549,90 euro; lavastoviglie Hotpoint a 499,90 euro; frullatore Philips a 54,99 euro; mixer Bosch a 59,99 euro.

Per scoprire tutte le offerte visita il sito di Unieuro e sfoglia il volantino completo.