Volantino Bennet Casa, ‘Inverno al Caldo’: offerte fino al 19 ottobre

Quest’anno l’inverno si passerà al caldo con il nuovo volantino Bennet Casa, che propone tantissime offerte su un vasto assortimenti di prodotti valide dal 22 settembre al 19 ottobre 2022. Scopriamole insieme.

Volantino Bennet “Inverno al Caldo”

Il volantino Bennet Casa dal titolo “Inverno al Caldo” offre una vasta gamma di prodotti per ripararsi dal freddo: dai piumini, materassi alle coperte in pile. Le offerte saranno valide fino a metà ottobre.

I prodotti in offerta

Ecco alcuni dei prodotti in offerta: piumino bicolor casa a 24,90 euro; termoventilatore term2002 Incontro a 9,90 euro; completo letto casa a 15,90 euro; trapunta in microfibra stampata a partire da 15,90 euro; plaid in pile polar a 7,90 euro; lenzuolo casa a 6,90 euro.

Se invece volete pulire e fare manutenzione ai vostri camini, tra le migliori offerte troviamo: bidone aspiracenere con motore Bravo&Facile a 29,90 euro; stufa a combustibile liquido a 87,90 euro; accendifuoco diavolina a 2,50 euro e tanto altro.

Per scoprire tutte le offerte svoglia il volantino completo sul sito ufficiale di Bennet.