Concorso Polizia di Stato: si cercano 500 agenti, ecco quali sono i requisiti

Nuove assunzioni sono state autorizzate per altre 500 unità di lavoro nel corpo della Polizia di Stato, in qualità di Allievi agenti. In questo caso però non ci sarà alcun bando di concorso.

Polizia di stato: non ci sarà un concorso

Nessun concorso pubblico è stato indetto. Questo perché le 500 assunzioni previste sono state autorizzate all’interno del decreto Pnrr2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022 a fronte della grave crisi internazionale. Questo vuol dire che non si terrà alcuna prova scritta o orale.

Dei 500 posti di lavoro, una parte sarà destinata a incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, oltre ai servizi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per quanto riguarda l’emergenza umanitaria in corso, causata dal conflitto in Ucraina. L’altra parte delle assunzioni autorizzate nella Polizia di Stato avrà il compito di far fronte alle esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche.

Come si entra in graduatoria

Come si legge nel testo del decreto per le nuove assunzioni nel corpo della Polizia di Stato non sarà previsto alcun bando di concorso: il reclutamento avverrà esaminando gli idonei dei concorsi passati già espletati. Se quindi in passato si è sostenuto un concorso di Polizia c’è la possibilità di poter rientrare tra quei 500 allievi agenti. Non tutti i concorsi pubblici passati sono validi.

Infatti come spiegato nel testo integrale del Pnrr2, per reclutare le risorse da assumere si procederà allo scorrimento dell’elenco degli idonei alla prova scritta d’esame relativa al concorso per 1650 Allievi Agenti della Polizia di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 31 gennaio 2020.

I requisiti

I requisiti per essere reclutati tra i 500 allievi agenti sono i seguenti:

idoneità alla prova scritta d’esame relativa al concorso per Allievi Agenti già espletato;

idoneità fisica, delle condizioni psicofisiche e di quelli attitudinali.

I futuri allievi agenti saranno selezionati secondo l’ordine decrescente del voto conseguito alla prova scritta, che non deve essere inferiore a 8,25/10. Coloro che risulteranno idonei, saranno convocati d’ufficio per agli accertamenti per l’efficienza fisica, per requisiti psicofisici e attitudinali, salvo gli aspiranti allievi che hanno già sostenuto i test durante il concorso. Coloro che saranno selezionati dovranno essere avviati a uno o più corsi di formazione.