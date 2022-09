Contributi a fondo perduto: ecco quali richiedere contro l’aumento delle bollette

Nuovi contributi governativi a fondo perduto stanno per arrivare in aiuto delle famiglie così da contrastare il caro bollette. A riguardo le novità arrivano direttamente dal decreto Aiuti ter, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 settembre.

Contributi a fondo perduto: i beneficiari

Nonostante al momento non si conoscano i dettagli di quanto previsto dal Decreto Aiuti Ter — a breve sarà iscritto nella Gazzetta Ufficiale — è tuttavia certo che i contributi a fondo perduto per famiglie e le imprese saranno a disposizione di associazioni e società sportive e dilettantistiche e delle federazioni sportive nazionali che gestiscono piscine e impianti sportive.

I fondi

Per quel che riguarda i fondi messi a disposizione per l’attuazione del provvedimento, va detto che la misura prevede uno stanziamento di fondi pari a 50 milioni di euro. La misura pensata dal governo per far fronte al caro bollette andrà ad aggiungersi a quelle già presenti nell’apposito fondo istituito dalla legge di bilancio nel 2020.

Come fare domanda

I dettagli in merito alla modalità attraverso le quali sarà possibile inoltrare la domanda per beneficiare dei contributi a fondo perduto non sono stati ancora resi noti. Infatti, come anticipato, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto aiuti ter non è ancora avvenuta.

Pertanto, per avere informazioni maggiormente precise, si dovrà aspettare la sua pubblicazione. Dopodiché, entro i consueti 30 giorni, le modalità di erogazione, i requisiti di ammissione, le procedure di controllo e le modalità di presentazione della domanda diventeranno chiari.