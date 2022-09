Da No Vax a No Tax, la manifestazione in piazza San Giovanni contro il caro bollette

Dalla rivolta contro il green pass alla battaglia contro il caro vita. I No vax, che ora sono No Tax, si preparano per scendere in piazza a manifestare contro l’aumento delle bollette.

La manifestazione sabato 10 settembre

“Domani il mondo del dissenso si ritrova a piazza San Giovanni, il tricolore della libertà, il nostro famoso bandierone torna a innalzarsi nel cielo di Roma”: così gli agitatori tornano a manifestare domani 10 settembre provando a cavalcare il malcontento diffuso contro l’aumento dei prezzi.

Testa: “Siamo contro pass e caro bollette”

“Simbolo della resistenza, di 30 mesi di mobilitazioni e lotte, quel Tricolore domani torna ad unire mamme, famiglie, figli, lavoratori, da Triste a Napoli, in urlo contro vecchie e nuove emergenze, contro pass e caro bollette, contro sanzioni e guerre, contro Pnrr, resilenze, Transizione ecologica ed identità digitale. Domani si torna ad urlare lavoro e libertà, in nome della resistenza unitaria, non violenta, anti-idoelogica e anti-globalista”, scrive sui social Pamela Testa, la 39enne ex attivista di Forza Nuova che il giorno dell’assalto alla Cgil lo scorso ottobre era sul palco in piazza del Popolo accanto a Roberto Fiore.

Il video appello registrato da Testa è stato diffuso su Tik Tok, Facebook e sui principali social media. Il preavviso alla questura di Roma è stato presentato dalla Federazione italiana sindacati intercategoriali (Fisi). La manifestazione ha avuto l’ok delle forze di sicurezza.