Weekend a Roma, gli eventi in programma sabato 10 e domenica 11 settembre: sagre e concerti, il calendario

Tornano gli eventi a Roma. Quello del 10 e 11 settembre sarà un weekend pieno di appuntamenti per rilassarsi e divertirsi tra cultura, musica, sagre ed eventi folkloristici per restare nella Capitale o scoprirne i dintorni.

Gli eventi sabato 10 e domenica 11 settembre

In cima alla lista ci sono gli eventi gastronomici. Si parte con il Tutto Fritto Festival in zona Appia per poi passare al Roma Baccalà che torna a Garbatella. Piatti golosi di pesce con la Sagra del Pesce fritto e baccalà da Eataly. Lo street food investe le strade di Don Bosco e Casal Bruciato. Per tutto il fine settimana si aprono le porte alle tradizioni di borghi e paesi nei dintorni di Roma, dalla sagra del fungo porcino al Palio della stella di Sacrofano.

Ad Albano è tempo di Bajocco Festival durante la giornata del Panorama indetta dal FAI. A Ragusa off invece un evento per gli amanti dei tatuaggi: sarà una giornata dedicata all’arte dei tattoo e alla musica, al teatro.

Sagra del pesce fritto e baccalà

Dall’8 all’11 settembre 2022 Eataly Roma realizza una festa dedicata alla tradizione marinara con food truck, cocktail, musica, corsi per adulti e attività per bambini. I partecipanti, muniti di gettoni, potranno aggirarsi tra i food truck, gli stand e i gazebo per assaporare le proposte food e drink.

Roma Baccalà

Al via la terza edizione dell’evento Roma Baccalà, che animerà Garbatella dall’8 all’11 settembre. L’appuntamento vedrà una proposta di piatti rafforzata: nelle serate di sabato 10 e domanica 11 settembre arriveranno nuovi protagonisti che con le loro specialità legate alla cultura della tradizione romana delizieranno i presenti nel corso delle prime due giornate della manifestazione.

Tutto Fritto Festival

A Parco Appio un weekend dedicato al fritto. Supplì, frittatine di pasta, pizze fritte, pesce fritto e tanto altro. Ma anche birre artigianali scelte per esaltare i gusti. Durante le serate, inoltre, ci saranno esibizioni di musica dal vivo, ogni sera una band diversa e deejay set.

Urban Land tattoo expo

Torna Urban Land Tattoo Expo, l’evento dedicato all’arte dei tattoo nella Capitale. Arte, musica, spettacolo, sport e cultura urbana in un unico appuntamento dal 9 all’11 settembre presso la Ragusa Off, lo spazio di 6mila metri quadrati sulla Tuscolana.

Street Food a Casal Bruciato

Dall’8 all’11 settembre a Casal Bruciato ci sarà un grande evento dedicato allo street food. Venti Street Chef animerà per la prima volta Piazza Riccardo Balsamo Crivelli, rendendola un grande ristorante “on the road” e sotto il cielo di Roma.

International street food a piazza San Giovanni Bosco

La Capitale accoglie la cinquantesima tappa della VI Edizione dell’International Street food 2022, la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino. Questa volta si svolgerà a Piazza San Giovanni Bosco, ed inizierà giovedì 8 dalle ore 18, per poi proseguire, venerdì 9, sabato 10, domenica 11 settembre, dalle ore 12.

Bajocco festival ad Albano

Il Bajocco Festival Internazionale di Arti Performative torna quest’anno nel Centro Storico della Città di Albano Laziale. La città sarà invasa da arte, musica, giocoleria, fuochi, acrobati ed esibizioni di artisti di strada italiani e internazionali.

Giornata del panorama a Villa Gregoriana

Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano torna a proporre la Giornata del panorama in collaborazione con Fondazione Zegna per promuovere e diffondere la conoscenza dei multiformi panorami italiani. Nel Lazio il Parco Villa Gregoriana a Tivoli sarà aperto per permette ai visitatori di scoprire la storia del giardino romantico fino all’evoluzione del parco dall’Ottocento a oggi.

La Festa del fungo porcino

La Festa del Fungo Porcino torna a Lariano. La tradizionale mostra che si svolge dal 1991 inizierà l’8 settembre e proseguirà fino al 25 settembre. Stand gastronomici, mercato, funghi, pane di Lariano, e tanto altro.

XXVII Palio della Stella

Al via la XXVII edizione del Palio della Stella: per tre giorni, dal 9 all’11 settembre, il paese di Sacrofano sarà protagonista di un evento tradizionale in cui le contrade realizzeranno una suggestiva giostra coinvolgendo cittadini e turisti.

Piotta dal vivo a Roma

Piotta torna in tour e fa tappa a Roma per condividere con i fan decenni di carriera. Per festeggiare i vent’anni di una delle sue canzoni più amate, “La Grande Onda”, l’artista porterà sul palco del Festival Nazionale del Servizio Civile presso il Giardino Verano, il meglio della sua discografia. L’appuntamento dal vivo è sabato 10 settembre.