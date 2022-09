Maltempo a Roma e nel Lazio, poi torna il caldo africano: le previsioni

Meteo. Un’allerta meteo per oggi, giovedì 8 settembre che non ha mancato di far emergere nel corso della giornata alcuni eventi non proprio piacevoli, come il tornado che nelle ultime ore si è manifestato a Civitavecchia.

Dunque, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano il ritorno brusco del maltempo su larga parte del territorio del centro Italia. Il polo funzionale regionale ha diffuso, pertanto, un bollettino con le condizioni meterologiche avverse, che potrebbero continuare a verificarsi nel corso delle prossime ore.

Allerta meteo a Roma e nel Lazio

L’allerta meteo durerà per le prossime 12-18 ore, quando sul territorio della regione potrebbero cadere “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale”. Ad ogni modo, l’allerta meteo è di tipo ”giallo”, mentre le temperature manterranno un assetto piuttosto stabile, attestandosi intorno ai 30 gradi, quindi rimanendo fedeli a questo lento decorso di fine estate.

Le previsioni secondo gli esperti

Gli esperti de Il Meteo.it, confermano la situazione su larga scala per le regioni centrali in Italia, affermando la possibilità concreta di un peggioramento generico e progressivo del quadro meteorologico, dopo una breve pausa determinata dall’influenza dell’anticiclone. Dalla serata di oggi, il tempo inizierà visibilmente a peggiorare, ma in arrivo è previsto anche un fronte perturbato di origine atlantica, che porterà una ventata di aria umida.

Il meteo per Settembre

Settembre, a quanto pare, sarà inevitabilmente caratterizzato da un “tira e molla di temporali” – come affermato anche da Giuliacci in una recente intervista. Le temperature si manterranno ancora al di sopra della media stagionale, nonostante il maltempo.

Fine settimana a Roma: sabato 10 e domenica 11 settembre

La seconda parte della settimana, invece, il meteo registrerà un netto miglioramento del quadro meteorologico generale, con ampie schiarite su tutto il territorio. Le previsioni del meteo a Roma per il weekend di sabato 10 e domenica 11 settembre annunciano un cielo sereno e sole, con temperature fino a massime di 32 gradi. Tempo stabile e soleggiato anche sul resto del territorio della Regione.