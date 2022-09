Contributi per Donne e Giovani 2022: come si richiedono, requisiti e importi

È operativo lo sportello “ON – Oltre Nuove imprese” con il quale giovani e donne possono ricevere particolari contributi per avviare una nuova attività. Ecco gli importi concessi e i requisiti richiesti.

Programma “On – Oltre Nuove Imprese”

Il programma “On – Oltre nuove imprese” prevede l’erogazione di aiuti per giovani o donne che sono intenzionati ad avviare una nuova impresa in Italia. Lo sportello è stato introdotto con lo scopo di sostenere la creazione e lo sviluppo sul territorio italiano di micro e piccole imprese a partecipazione – prevalente o totale – di giovani e donne.

L’agevolazione può essere richiesta dalle imprese che vogliono realizzate iniziative originali o trasformare attività già esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio, turismo.

Requisiti

Per ottenere l’agevolazione ci sono alcuni requisiti da rispettare. Possono presentare domanda le micro e piccole imprese che sono state costituite da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda. Inoltre, la compagine societaria deve essere composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età tra i 18 ed i 35 anni oppure da donne di qualunque età.

Come presentare la domanda

La domanda si può presentare esclusivamente online sulla piattaforma di Invitalia. Inoltre, sono previste due tipologie di agevolazioni:

finanziamenti agevolati a tasso zero, della durata massima di 10 anni;

contributi a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile.

Con riferimento ai contributi a fondo perduto, nel dettaglio, il programma prevede:

Per quanto riguarda i contributi a fondo perduto, le imprese costituite da non più di 36 mesi vedranno un contributo a fondo perduto riconosciuto in misura pari al 20% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, brevetti e licenze d’uso; per le imprese costituite da non più di 60 mesi, invece, il contributo a fondo perduto è riconosciuto in misura pari al 15% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze e marchi.

Gli investimenti proposti dalle imprese costituite da non più di 36 mesi possono prevedere spese fino a 1 milione e mezzo di euro. Per le imprese costituite da non più di 60 mesi, l’importo massimo delle spese ammissibili è invece di 3 milioni di euro.