Cryptocurrency, stiamo già vivendo il futuro

Uno dei giochi di carte più affascinanti, antichi e popolari a cui oggi è possibile giocare anche con criptovaluta. Ma quanto è realistico? Scopriamolo insieme.

La storia delle criptovalute

Le criptovalute sono un tipo di valuta digitale che utilizza la crittografia decentralizzata per proteggere le transazioni. La loro storia è relativamente recente, sono nate infatti sono nel 2009. Già nel 1983, però, il crittografo americano David Chaum studia una idea innovativa, quella cioè di creare una moneta completamente elettronica che si possa spendere in maniera totalmente anonima. Solo diversi anni dopo, nel 2009 appunto, uno sviluppatore anonimo con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, crea appunto il Bitcoin. Le quotazioni dipendono dalla legge domanda-offerta. Negli ultimi anni stanno riscuotendo enorme successo non solo come semplice mezzo di pagamento ma anche come mezzo di investimento. Sono dunque un bene digitale che viene usato con modalità di scambio attraverso la crittografia. La crittografia è una tecnica con la quale si riescono a codificare dati rendendoli illeggibili a chiunque non possieda una password. La prima e la più comune criptovaluta riconosciuta è, come già detto, il Bitcoin.

Prima della sua creazione esistevano comunque vari esempi di valute elettroniche online tipo il B-Money e il Bit Gold. Oggi ne esistono tuttavia molte altre come Ethereum, Litecoin e Ripple. Dopo Bitcoin è nata Litecoin nel 2011 da una ramificazione della Blockchain di Bitcoin. La blockchain è una vera e propria struttura di database distribuito che fu descritta per la prima volta proprio da Chaum, nella sua tesi di dottorato. Si tratta di un registro pubblico di tutte le transazioni crittografate che viene aggiornato costantemente da migliaia di persone in tutto il mondo. Con gli anni ne sono nate migliaia. Sono state introdotte per la prima volta nel 2009 e da allora non hanno mai smesso di macinare successo coprendo un corposo numero di aziende ed investitori che le utilizzano come forma di pagamento.

Ad oggi circa il 60% del capitale convertito in crypto è diviso tra Bitcoin ed Ethereum che sono attualmente le due principali sul mercato. Pur sull’onda del successo però, le crypto non sono ancora riconosciute come monete ufficiali in tanti paesi. Quello che è certo, però, è che dietro ad una moneta come il Bitcoin c’è un progetto molto solido ed ambizioso. Ad oggi è la criptovaluta con la maggiore capitalizzazione sul mercato ed influenza anche i prezzi delle altre. Il futuro per questo tipo di moneta sembra già essere segnato: sono destinate ad essere parte integrante dell’odierno kit di strumenti economici su cui sempre più persone stanno puntando. Per questo motivo sono ormai tantissimi gli utilizzi di queste monete e non solo nel mondo degli investimenti.

Le crypto online

Oggi sono tantissime le piattaforme di gioco online che stanno abbracciando il mondo delle criptovalute rendendo le transazioni ancora più accessibili e sicure Questo vuol dire che offrono sempre più la possibilità, ai loro utenti, di effettuare prelievi e depositi velocissimi. Uno dei principali vantaggi di questa moneta è poter fare tutto in maniera assolutamente anonima, nonostante le transazioni vengano iscritte in un registro disponibile al pubblico. Ovviamente, per quanto le crypto siano sicure, è sempre bene affidarsi a siti altrettanto sicuri e che si sono costruiti una buona immagine nel mercato online. Nei prossimi anni questo metodo di pagamento potrebbe letteralmente sostituire gli attuali e più classici, offrendo enormi vantaggi in termini di anonimato e sicurezza. Nell’uso dei bitcoin o di altre valute simili, non c’è infatti bisogno di raccogliere dati personali, quindi zero problemi di protezione dati. I costi di transizione sono minimi come minimi sono i rischi di frode. Questa capacità di adattamento è stata determinante per il successo nei diversi mercati. Ormai sono tanti i siti dove è possibile pagare con questa nuova moneta e molti degli utenti che amano le crypto hanno individuato anche il loro sito preferito dove poter utilizzarle. L’operatore più amato in Italia permette di giocare online in totale sicurezza, con un sistema di deposito e prelievo che rende impossibile ogni truffa. Anche le sue proposte di gioco, tra tornei internazionali e partite locali, rendono l’esperienza del poker online un vero e proprio piacere per gli appassionati del gioco.

Il futuro delle criptovalute

Non c’è dubbio che queste valute stiano diventando sempre più popolari ma ci si chiede se, di qui a poco, queste possano diventare la prima valuta globale. Sebbene non sia possibile prevedere il futuro, una cosa è certa: le crypto giocano un ruolo sempre più importante nel mondo finanziario del presente e del futuro. Offrono, infatti, molte opportunità, tra queste l’eliminazione delle spese di cambio valuta, la trasparenza delle transazioni e la maggiore sicurezza. Sono sicuramente molte le sfide che queste valute devono ancora affrontare per affermarsi ma il futuro sembra davvero promettere bene. Basti considerare la storia dei Bitcoin ad esempio, una storia di successo che va considerata nel lungo termine. Questo perché sono delle unità monetarie sostenute da nulla il cui valore dipende esclusivamente dalla loro credibilità come mezzo di pagamento per acquistare beni e servizi. Quello che servirà sarà sicuramente una regolamentazione delle crypto che renderebbe tutto molto più sicuro. Regolamentare questo mercato vuol dire anche aumentarne la trasparenza e quindi l’affidabilità. Vedremo cosa ci riserverà il futuro di quelle che sono destinate ad essere le monete globali.

Conclusioni

Per quanto la storia delle criptovalute sia piuttosto recente, il loro enorme successo ne ha garantito una fama ormai mondiale. Dal 2009 ad oggi quasi tutto il mondo ha, almeno una volta, sentito parlare di Bitcoin o di crypto in generale e tutto questo ha contribuito a fortificarne la reputazione.

Oggi sono impiegate in tantissimi mercati e transazioni. I vantaggi sono tantissimi, in primis la possibilità che tutto resti nell’anonimato e nella sicurezza. Questa è letteralmente una evoluzione naturale del gioco, che migliora nettamente l’esperienza di gioco degli utenti per la trasparenza, la sicurezza e, non da ultimo, perché elimina completamente le spese di transazione internazionale o i problemi di cambio valuta. Il fatto che stiano guadagnando così tanta popolarità può sicuramente determinare una continuità anche in termini di successo futuro. Del resto, nel sogno del loro primo ideatore, queste nuove monete dovevano essere completamente virtuali e globali. Per quanto il futuro può essere sempre incerto però per le crypto sembra già segnato. Il loro successo sembra infatti destinato ad imporsi sui mercati economici del mondo e forse, il sogno della moneta globale sarà davvero realizzabile.