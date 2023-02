Top 10 proprietà di Bitcoin che lo rendono un asset unico

Il mercato delle criptovalute ha ripreso a muoversi con prepotenza nelle ultime settimane, registrando rialzi importanti. Il prezzo Bitcoin oggi rispecchia la rinnovata fiducia che gli investitori stanno riponendo in questo asset. Ma quali sono le proprietà più importanti di Bitcoin? Perchè viene scambiato a cifre sempre più grandi di anno in anno?

Scopriamolo!

1 – Scarsità: Esisteranno solo 21 milioni di unità di Bitcoin. Questo limite è stato impostato dall’inventore di Bitcoin Satoshi Nakamoto al lancio della criptovaluta e nessuno ha interesse o il potere di cambiarlo. Di conseguenza, Bitcoin è l’unico asset al mondo la cui disponibilità è nota e la cui emissione si riduce di giorno in giorno.

Questo lo rende un asset deflazionistico unico nel suo genere. Il fatto che l’emissione sia limitata a 21 milioni di unità rende Bitcoin immune all’inflazione, e cioè alla svalutazione del potere d’acquisto che invece permane nelle monete tradizionali.

2 – Portabilità: Bitcoin può essere trasferito in modo istantaneo tramite internet. Inoltre, BTC non conosce barriere o confini perchè viaggia sulla rete globlae di internet. Chiunque può inviare o ricevere Bitcoin in qualsiasi parte del pianeta, in qualsiasi momento e senza chiedere alcuna autorizzazione ad alcun intermediario.

3 – Decentralizzazione: Bitcoin non è controllato da un’autorità autorità centrale come accade con l’euro o il dollaro. BTC si basa su una rete peer-to-peer di utenti che decidono di partecipare volontariamente e accettare le regole del network (come ad esempio il fatto che esisteranno solo 21 milioni di unità). Tuttavia, nessun utente del network ha più potere degli altri. Sono tutti alla pari.

4 – Immutabilità: Grazie alla blockchain e alle regole del protocollo Bitcoin, quando una transazione viene confermata dalla rete, essa diventa immutabile e non può essere modificata. Questo garantisce che le transazioni siano sicure e che le informazioni siano protette. Inoltre, le caratteristiche della tecnologia blockchain rendono tutte le transazioni effettuate nella storia del network verificabili dagli utenti in qualsiasi istante ed in maniera inconfutabile per via della crittografia alla base di BTC.

5 – Sicurezza: la crittografia e la decentralizzazione garantiscono un livello di sicurezza della rete infinitamente più alto di qualsiasi infrastruttura monetaria modenra. Inoltre, la blockchain garantisce che le transazioni siano verificabili in modo pubblico e trasparente, rendendo la vita difficile a chi voglia agire nell’ombra.

6 – Divisibilità: Ogni unità di BTC è divisibile fino a otto cifre decimali, e cioè fino a 100 milioni di parti. Questo rende i bitcoin uno strumento straordinario per transazioni di valore minimo ed apre le porte ad innovazioni fino ad oggi inimmaginabili.

7 – Open source: Bitcoin è un software open source, e cioè accessibile a chiunque e verificabile in qualsiasi istante. Questa caratteristica garantisce trasparenza a chiunque decidi di partecipare alla rete peer-to-peer..

8 – Irreversibilità: Quando si inviano i Bitcoin, la transazione non può essere più annullata. Finiranno in mano al nuovo proprietario in maniera irreversibile. Questa è una caratteristica importante per il commercio perchè fornisce maggiori garanzie a chi offre servizi.

9 – Pseudonimato: Mentre molti pensano che Bitcoin sia anonimo, in realtà le cose stanno diversamente. Le transazioni Bitcoin non sono associate a nomi reali, ma a indirizzi numerici non identificabili, e cioè pseudonimi. Questa caratteristica ella criptovaluta offre privacy agli utenti. Tuttavia, associando una identità del mondo reale alle transazioni, si perde molta privacy perchè chiunque può fare quell’associazione riesce a conoscere elementi della sfera patrimoniale dell’individuo in questione.

10 – Sovranità: Chi possiede bitcoin sul proprio wallet, è l’unico in grado di poterli muovere e gestirli come gli pare e piace. I bitcoin conservati in autonomia non possono essere congelati e non possono essere sequestrati. il proprietario di Bitcoin ha pieno controllo sulla propria ricchezza.