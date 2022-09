Decreto Aiuti Bis, cosa cambia per i dipendenti pubblici: tutte le novità

Il nuovo decreto Aiuti dovrebbe essere approvato in queste ore dal governo e introdurrà una serie di novità per gli italiani. Tra queste potrebbe esserci l’eliminazione di un tetto agli stipendi pubblici, il cui limite ora è di 240 mila euro. Ecco cosa cambierà.

Tetto agli stipendi pubblici: novità in extremis

Il tetto massimo di 240mila euro agli stipendi pubblici è stato tolto dal governo con il nuovo decreto. La notizia ha iniziato a circolare in queste ore causando reazione e commenti contrastanti tra politici e cittadini. La nuova deroga permetterebbe di erogare stipendi superiori a 240mila euro l’anno.

Secondo quanto riportato dagli esperti di politica, la misura è stata aggiunta in extremis nel decreto. Il governo e le istituzioni hanno mostrato dissenso per le modalità con cui tale riforma è stata inserita in un decreto di tale portata per gli italiani.

Draghi contro la nuova misura

I dipendenti pubblici potranno notare nuove voci che si andranno ad aggiungere allo stipendio, superando il limite massimo fissato introdotto a fine 2011 con il decreto Salva-Italia (Dl 201/2011, articolo 23-ter) istituito dal governo Monti contro il rischio default del Paese. Il premier Draghi si è infatti mostrato contrario alla nuova misura, che andrà a facilitare la carriera di Forze militari e ministeri.