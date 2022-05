Detrazioni spese scolastiche e universitarie nel Modello 730: come funziona e cosa sapere

Nel modello 730, quello per la dichiarazione dei redditi rivolto a lavoratori dipendenti e pensionari, è possibile detrarre diverse spese, dalle mediche a quelle scolastiche e universitarie: ma come funziona? È bene ricordare, però, che i pagamenti devono avvenire con mezzi tracciabili, quindi carte e bancomat e l’importo massimo detraibile per le spese scolastiche relative al periodo d’imposta 2021 ammonta a 800 euro per studente.

Quali spese sono detraibili nel modello 730?

Tra i costi detraibili rientrano:

quelli sostenuti per la frequenza di asilo nido, scuole d’infanzia, scuole elementari, medie, scuole secondarie

quelli per università e corsi di specializzazione in Atenei pubblici o privati.

E c’è di più. Tra le spese detraibili nel modello 730, entro il limite di 800 euro per studente, rientrano gli importi relativi a:

servizio di mensa scolastica

tassa di iscrizione e frequenza

gite scolastiche

contributi volontari

assistenza al pasto.

Detrazione spese universitarie: ecco come

Per quanto riguarda, invece, l’iscrizione e le spese che riguardano i corsi di università statali è possibile portare in detrazione IRPEF al 19% le spese relative a:

ricongiunzione di carriera

tasse d’iscrizione per triennale, master, specialistica

tasse per l’iscrizione all’appello di laurea

frequenza a corsi singoli

iscrizione a test d’ingresso

passaggi di corso e trasferimenti di ateneo.

E, altra bella notizia: chi studia fuori sede e vive in un’altra città per via dell’università può beneficiare anche della detrazione della spesa per l’affitto.