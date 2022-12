Dichiarazione Iva 2023, online la bozza del modello: scadenze e quali sono le novità

È online la bozza del modello della dichiarazione Iva 2023. A rendere nota la pubblicazione del nuovo dichiarativo l’Agenzia delle Entrate previo un comunicato stampa. Nella dichiarazione Iva targata 2023 trovano spazio alcune novità come ad esempio quelle relative alle imprese enoturistiche nonché il contributo straordinario contro il caro bollette.

Dichiarazione Iva 2023: i quadri interessati e la scadenza

Dopo l’approvazione definitiva, il nuovo modello della dichiarazione Iva potrà essere inviato a partire dal primo febbraio 2023 e fino alla scadenza che è fissata per il primo maggio. Quest’anno, dunque, la scadenza di consueto fissata per il 30 aprile slitta di un giorno in quanto il 30 aprile cade di domenica. Per quel che riguarda invece i quadri interessati dalle novità pocanzi menzionate troviamo il quadro VO e il nuovo quadro CS. In particolare il nuovo quadro CS che è stato inserito è relativo agli adempimenti dichiarativi legati al contributo straordinario contro il caro bollette mentre il quadro VO è relativo alla comunicazione delle opzioni e revoche.

La bozza del modello

La versione definitiva della bozza del modello che dovrebbe arrivare entro la metà del mese di gennaio è scaricabile nell’apposita sezione del portale dell’Agenzia delle Entrate. È poi bene sottolineare che all’interno della stessa sono scaricabili anche le istruzioni relative alla sua compilazione. Il modello dovrà essere presentato esclusivamente per via telematica all’Ente attraverso una delle seguenti modalità: