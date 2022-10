Dipendenti pubblici, quando arrivano gli stipendi a novembre? Le date dei pagamenti

Ufficializzate le date di accredito degli stipendi per il mese di novembre dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. Nella fattispecie, i pagamenti avranno luogo a partire da mercoledì 23 e fino a lunedì 28. È possibile trovare tutte le informazioni sui pagamenti, con la data precisa nella quale verrà effettuato l’accredito, sul portale dell’Inps dove sono presenti anche tutti i cedolini.

Dipendenti pubblici: ufficializzate le date dei pagamenti di novembre

Per prendere visione del cedolino Noipa di novembre 2022 è necessario visitare il portale dell’Inps. Nel cedolino è indicato lo stipendio dei dipendenti pubblici e le relative date nelle quali verrà effettuato l’accredito. Come anticipato, rispetto a quest’ultime, l’Inps ha reso note le date ufficiali he riportiamo di seguito.

Le date dei pagamenti

Da mercoledì 23 novembre ci sarà il pagamento della rata ordinaria dei comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione. Il pagamento della rata ordinaria del reparto Sanità è invece previsto a partire dal 26 novembre, mentre da lunedì 28 novembre avverrà quello relativo alle rate per il personale supplente breve e saltuario della scuola e il personale dei Vigili del Fuoco che è rientrato nell’emissione speciale della metà del mese. Va infine ricordato che gli importi del mese di novembre saranno gli ultimi gravati dalle addizionali comunali e regionali.