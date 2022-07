Energia Elettrica, scendono i prezzi ARERA per il terzo trimestre 2022

Dopo il picco del primo trimestre 2022, pare che i nuovi prezzi ARERA Luce siano scesi, si conta una riduzione del 4,6%. Rispetto alla scorsa registrazione infatti si è passati da 0,31022 €/kWh ai 0,29592 €/kWh. Prezzi che, comunque, rimangono ancora alti se paragonati a quelli precedenti.

Leggi anche: Bonus Bollette Luce e Gas 2022: come funziona, importi e a chi spetta

I nuovi prezzi ARERA Luce

Nonostante sembra che i prezzi siano i discesa, rimangono pur sempre molto alti. Lo scorso anno, infatti, erano arrivati a 0.11842 €/kWh, mentre quest’anno a 0.29592 €/kWh. Questo aumento ha messo in crisi non pochi italiani che si trovano di fronte a una crisi che sta causando diverso disagi in tutti i fattori di vita.

I prezzi ARERA saranno quindi:

Energia Elettrica F0: 0,29592 €/kWh*

Energia Elettrica F1: 0,28970 €/kWh*

Energia Elettrica F23: 0,24905 €/kWh*

I nuovi prezzi ARERA Gas

Il gas ha avuto un ulteriore aumento arrivando a 1.028582 €/Smc, un incremento del 14% rispetto allo scorso trimestre. Purtroppo, questo andrà solamente ad aumentare le problematiche degli ultimi tempi..