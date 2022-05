Bonus Bollette Luce e Gas 2022: come funziona, importi e a chi spetta

Ultimamente il costo delle bollette per luce e gas sta davvero aumentando. Il bonus Bollette Luce e Gas 2022 verrà infatti prorogato fino al 31 Dicembre 2022. Questo prevede sconti in bolletta sia per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica sia per la componente gas. Le agevolazioni sono pensate per chi ha un ISEE basso e quest’anno ci sono alcune novità. Vediamole insieme.

ISEE basso Bonus Bollette 2022

Il bonus è rivolto a oltre 5,2 milioni di famiglie con un reddito basso. Non è previsto inoltre nessun limite sul tipo di contratto di fornitura attivo e quindi può essere sia in regime tutelato che libero. Un’altra novità è il limite ISEE non è più di 8.265euro bensì di 12.000euro.

Come funziona e i requisiti

Il bonus viene erogato in automatico come sconto in bolletta. Non c’è bisogno di fare nessuna domanda ma questi sono i requisiti:

il beneficiario deve essere l’intestatario del contratto di fornitura di luce e/o gas

deve trovarsi in una situazione di disagio economico

il nucleo familiare deve avere un ISEE che non supera i 12.000euro

in caso di nucleo familiare con oltre tre figli, l’ISEE può arrivare a 20.000euro

il nucleo familiare deve essere titolare di Reddito oppure della Pensione di Cittadinanza

Gli sconti

Per la componente energia elettrica:

165euro a trimestre per i nuclei di 1-2 componenti

200euro a trimestre per i nuclei di 3-4

235euro a trimestre per i nuclei con oltre 4 componenti

Per la componente gas:

Dipende sia dal numero di componenti che dalle zone climatiche. I nuclei fino a 4 componenti avranno uno sconto di:

2,73euro (zona climatica A/B)

7,28 euro (zona climatica C);

17,29 euro (zona climatica D);

16,38 euro (zona climatica E);

56,42 euro (zona climatica F).

Per più di 4 componenti: