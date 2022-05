Bonus: 1700€ per le donne con Isee basso e figli a carico

E’ già possibile fare richiesta per il bonus di 1700 euro destinato alle donne con figli e con un Isee basso. Questa misura è, inoltre, compatibile con l’assegno unico. Di cosa si tratta? Vediamolo nel dettaglio.

Cos’è il Bonus di 1700 euro

Un ricco bonus, questo destinato alle madri in stato di disoccupazione che abbiano da poco avuto un figlio, che da la possibilità di ricevere fino a 1700 euro. E’ importante ricordare che questo bonus non verrà erogato dall’Inps, bensì dai comuni. Dovrà, dunque, essere richiesto al proprio comune di appartenenza e verrà erogato per 5 mensilità.

Requisiti

E’ di fondamentale importanza rispettare la scadenza per la presentazione della domanda. Questa infatti scade con il compimento del quinto mese di vita del figlio. Questo è proprio il termine ultimo per inoltrare la domanda del sostegno per le madri a basso ISEE al proprio comune di appartenenza.

Gli aiuti economici alle mamme

Non c’è da stupirsi se in Italia, grazie al lavoro precario e agli stipendi sempre più bassi, il tasso di natalità sia crollato vertiginosamente. Le misure che dovrebbero aiutare i neo genitori, seppur preziosissime, sono ancora troppo scarse.

